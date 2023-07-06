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Published Сегодня, 13:05

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В ХМАО массово собирают вещи для госпиталя в Ростове-на-Дону

6 июля 2023, 13:05
Фото: Для иллюстрации / mil.ru
В ХМАО массово собирают вещи для госпиталя в Ростове-на-Дону
В Ханты-Мансийском автономного округе идет сбор вещей, необходимых для военного госпиталя в Ростове-на-Дону, сообщили местные жители в соцсетях.

Жители ХМАО объединяются, что помочь пациентам в Ростове. Они ведут сбор, как вещей, так и продуктов питания, которые могут понадобиться тем, кто находится на лечении.

«В данный момент собирают пледы, спортивные костюмы, штаны, футболки, кроссовки. Также нужны кофе, сладости, бумага, пакеты и салфетки», — сказано в опубликованном объявлении.

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Организаторы сбора просят всех подключаться к этому процессу.

«Подключайте детей к творчеству. Письма для солдат это самое душевное на фронте. Они тоже необходимы», — пишут пользователи в комментариях.

Ранее Фонд поддержки участников спецоперации заработал в Ростовской области 1 июня.

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