Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Жители ХМАО объединяются, что помочь пациентам в Ростове. Они ведут сбор, как вещей, так и продуктов питания, которые могут понадобиться тем, кто находится на лечении.
«В данный момент собирают пледы, спортивные костюмы, штаны, футболки, кроссовки. Также нужны кофе, сладости, бумага, пакеты и салфетки», — сказано в опубликованном объявлении.
Организаторы сбора просят всех подключаться к этому процессу.
«Подключайте детей к творчеству. Письма для солдат это самое душевное на фронте. Они тоже необходимы», — пишут пользователи в комментариях.
Ранее Фонд поддержки участников спецоперации заработал в Ростовской области 1 июня.