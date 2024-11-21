rostovgazeta.ru
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Продукты питания

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Ноябрь
ЦБ прокомментировал растущие цены на мясо, яйца и колбасы в Ростовской области
21 ноября, 04:04
Октябрь
Цены на яйца взлетят к Новому году в Ростовской области
18 октября, 13:25
Август
Завтрак за 7 рублей, обед — за 9: как хотят кормить школьников в Ростовской области
28 августа, 13:03
«С могил воруют»: в Ростове-на-Дону сетевой супермаркет торгует конфетами с червями
23 августа, 12:41
Нутрициолог из Ростова предупредила об опасной «бактерии холодильника»
22 августа, 13:33
Свалку из «Аютинского хлеба» нашли в Ростове
Неизвестные выкинули упаковки хлеба в Железнодорожном районе Ростова, жалуются очевидцы в соцсетях.
11 августа, 12:12
Май
Ростовчанке в сетевом магазине правильного питания продали рыбу с гельминтами
Жительница Ростова-на-Дону приобрела горбушу в популярном сетевом магазине правильного питания. Придя домой она обнаружила, что в рыбе есть глисты, сообщает паблик «Это Ростов, детка!».
23 мая, 09:00
Жительнице Ростовской области продали арахис с глазированными червями
21 мая, 04:07
Апрель
От каких продуктов придется отказываться жителям Ростова из-за роста цен
24 апреля, 07:44
В Ростовской области резко выросли цены на говядину и баранину
4 апреля, 16:30
Март
Общественник Махмудов рассказал, какие продукты могут нанести вред здоровью в Ростове
28 марта, 13:50
Тонну сосисок со странным составом обнаружили в Ростовской области
В Волгодонске предприятие поймали на производстве сосисок с сомнительным составом, сообщили в управлении Россельхознадзора Ростовской области.
28 марта, 05:28
Какую помощь оказать участникам СВО и что можно собрать для военнослужащих
Участникам спецоперации оказывают помощь государство и неравнодушные россияне. Что можно передать для бойцов и куда стоит обращаться, в материале RostovGazeta.
17 марта, 07:33
Помидоры по 260, виноград по 330: как изменились цены на продукты для дончан
16 марта, 11:29
Жителям Ростовской области рассказали, как росли цены в феврале
В Ростовской области только за февраль уровень инфляции увеличился на 0,7%, а с начала 2024 года — почти 1,5%, сведения об этом появились в Ростовстате.
14 марта, 14:21
Уже 774 рубля за килограмм! В Ростове подскочили цены на масло и другие продукты
В Ростовской области за февраль цены на сливочное масло взлетели на 20 рублей, сведения об этом появились на портале Ростовстата.
1 марта, 11:10
Февраль
В Ростове съели все раковое мороженое, пока обкатывали новый трамвай с Wi-Fi
29 февраля, 15:31
Суд изъял имущество ростовского концерна «Покровский» на 500 млрд рублей
Краснодарский краевой суд подтвердил решение предыдущей инстанции об изъятии имущества ростовского концерна «Покровский», подробностями поделился портал ТАСС.
28 февраля, 07:28
Продукты подорожали на 9% в январе в Ростовской области
26 февраля, 12:58
Станут деликатесом: эксперты предупредили о резком подорожании макарон
26 февраля, 06:01

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