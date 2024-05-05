Соревнование

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2024
В Ростове-на-Дону массово запустили скоростные дроны
В Ростове-на-Дону впервые проходит Всероссийский фестиваль гонок дронов, сообщают организаторы мероприятия.
5 мая, 10:16
2023
В Ростове-на-Дону прошли массовые забеги на разные дистанции 20 мая
В городском забеге 20 мая в Ростове приняли участие свыше 3,5 тысячи человек.
21 мая 2023, 05:59
2017
Ростовчанки завоевали золотые медали на международном турнире по тхэквондо
27 февраля 2017, 09:57

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