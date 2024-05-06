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Состояние пострадавших

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Май
Мужчина пострадал при пожаре двух домов на Лендворце в Ростове
В двух частных домах в Ростове в ночь на 6 мая произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
6 мая, 05:30
Июль 2023
Голубев сообщил о состоянии 12 пострадавших после взрыва в Таганроге
В результате взрыва в Таганроге в городские больницы были доставлены 12 человек, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.
28 июля 2023, 15:53

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