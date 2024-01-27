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Стена

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Прокуратура начала проверку из-за частичного обрушения здания в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону прокуратура начала проверку из-за обрушения стены здания на улице Нариманова, сообщили в региональной прокуратуре.
27 января, 18:34
Июль 2023
Дополнительные ограждения начали строить военные возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону возле здания штаба Южного военного округа началось строительство новой стены, сообщает корреспондент RostovGazeta.
12 июля 2023, 04:42

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