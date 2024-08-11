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Сугробы

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11 августа
Итоги недели: жителей Ростовской области напугали дроны, а из града выросли сугробы
Экс-главу района Ростова будут судить за обрушение дома, в середине недели выпал град размером с яйцо, а также сбили два беспилотника. Итоги недели от RostovGazeta.
11 августа, 16:23
7 августа
Сугробы из града появились в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в среду, 7 августа, выпал град, из-за чего появились сугробы, сообщили горожане в Telegram в группе «Это Ростов новости».
7 августа, 12:08

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