Итоги недели: жителей Ростовской области напугали дроны, а из града выросли сугробы

Экс-главу района Ростова будут судить за обрушение дома, в середине недели выпал град размером с яйцо, а также сбили два беспилотника. Итоги недели от RostovGazeta.