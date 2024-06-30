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Тарифы в Ростове

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2024
С 1 июля горячая вода и отопление подорожают в Ростове почти на 10%
В Ростове почти на 10% повысят коммунальные тарифы с 1 июля 2024 года, напомнили в расчетном центре «ГУП РО ИВЦ ЖКХ».
30 июня 2024, 06:41
2023
Донские власти прокомментировали отзыв законопроекта о повышении платы за капремонт
В Ростовской области законопроект «о капитальном ремонте» требует доработки, сообщили в правительстве региона.
15 апреля 2023, 11:47

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