Как пройти диспансеризацию: какие врачи осмотрят и какие анализы можно сдать

Жители России имеют возможность пройти диспансеризацию и узнать о состоянии своего здоровья. В какую поликлинику обращаться для бесплатных осмотров, в материале RostovGazeta.