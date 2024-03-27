Как пройти диспансеризацию: какие врачи осмотрят и какие анализы можно сдать

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
В 2024 году в России проводится регулярная диспансеризация населения. Можно не спешить, так как на все процедуры отведен целый год.
Для понимания, диспансеризация — это регулярное медицинское обследование, проводимое массово с целью предотвращения и своевременного выявления признаков различных заболеваний, которые могут остаться незамеченными. Не требуются никакие особые причины, жалобы или симптомы, чтобы сдать анализы и пройти обследования в рамках диспансеризации.
Важно отметить, что как и любые медицинские процедуры (включая обычный медосмотр), диспансеризация проводится исключительно с согласия человека, основанного на информированном добровольном выборе. Если что-то не понравится, то можно отказаться от процедуры, без ущерба для возможности прохождения других исследований и сдачи анализов.
Она проводится в местной поликлинике, проходить запись предварительно не требуется. Но с собой нужно взять паспорт и медицински полис ОМС. По приходу в регистратуру, вас направят либо к терапевту, либо в кабинет медицинской профилактики, где заполнят карту диспансеризации и выдадут направления на необходимые обследования.
Гражданам в возрасте от 18 до 39 лет появляться на осмотрах следует раз в три года, а тем, кто старше, нужно приходить каждый год.
Для прохождения не нужно иметь симптомов, недомоганий или жалоб. Также не обязательно быть трудоустроенным для записи на бесплатный профилактический осмотр.
Процесс диспансеризации включает два этапа: профилактический медицинский осмотр и, при необходимости, допобследование для уточнения диагноза.
На первом этапе проводится анкетирование, в рамках которого рассматриваются жалобы пациента, его наследственная предрасположенность к заболеваниям, перенесенные инфекции, болезни, а также анализируются вредные привычки. В ходе осмотра измеряется артериальное давление, рассчитывается индекс массы тела (ИМТ), измеряется обхват талии, определяется уровень холестерина и глюкозы в крови.
После проведенных исследований оценивается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Как для мужчин, так и для женщин проводится общий анализ крови на различные показатели. Они помогают выявить возможные воспалительные процессы и определить наличие или отсутствие анемии. Также на первом этапе в обязательном порядке проводятся исследования на предмет раннего выявления онкологических заболеваний.
В возрасте от 40 до 64 лет анализ кала на скрытую кровь проводится дважды, а после 65 до 75 лет — ежегодно. Этот анализ важен для выявления колоректального рака — одного из наиболее опасных заболеваний, которое может остаться незамеченным без своевременного лечения. В возрасте 45 лет проводится однократно эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС или гастроскопия), которая помогает выявить рак пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.
Независимо от возраста и пола также проводится осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, а также пальпация щитовидной железы и лимфатических узлов.
Результаты анализов, полученные врачом-терапевтом, должны быть внимательно изучены и сопоставлены с жалобами, представленными пациентом. На основе этой информации врач определит необходимость обращения к специалистам различных профилей.
В рамках диспансеризации предусмотрены консультации следующих специалистов: невролога, оториноларинголога, офтальмолога, хирурга или уролога, хирурга или проктолога, а также акушер-гинеколога.
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