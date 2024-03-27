Как пройти диспансеризацию: какие врачи осмотрят и какие анализы можно сдать

В возрасте от 40 до 64 лет анализ кала на скрытую кровь проводится дважды, а после 65 до 75 лет — ежегодно. Этот анализ важен для выявления колоректального рака — одного из наиболее опасных заболеваний, которое может остаться незамеченным без своевременного лечения. В возрасте 45 лет проводится однократно эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС или гастроскопия), которая помогает выявить рак пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.