rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Центральная районная больница

Выбрать дату
Декабрь 2023
Врач с купленным дипломом в Ростовской области лечила людей от онкологии
5 декабря 2023, 09:23
Июль 2023
В Ростовской области женщина получила условный срок за удары зятя ножом
В Ростовской области огласили приговор местной жительнице, которая напала с ножом на зятя, пишут СМИ.
2 июля 2023, 11:56

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика