Уборка улиц

Генподрядчика по уборке улиц Ростова заподозрили в махинациях на 4 млн

В Ростове-на-Дону директора компании «М-стандарт-Юг», которая занимается уборкой улиц, задержали по подозрению в обналичивании денег, сообщает ТАСС.