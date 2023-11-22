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22 ноября 2023
Бойца ММА из Ростовской области Павловича отстранили от боев после нокаута
Уроженца Ростовской области Сергея Павловича временно отстранили от боев после проигрыша британцу Тому Аспиналлу, сообщает MMA Fighting.
22 ноября 2023, 17:24
12 ноября 2023
Британец нокаутировал бойца из Ростовской области Павловича через минуту турнира UFC
Бойца из Ростовской области Сергея Павловича нокаутировал британец Том Аспиналл на второй минуте турнира UFC, сообщают спортивные СМИ.
12 ноября 2023, 13:11

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