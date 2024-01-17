Улица Дачная

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Троллейбусы маршрута №17 в Ростове приостановили из-за обрыва контактной сети
17 января, 06:18
Июнь 2023
Фура в Ростове-на-Дону протаранила ограждение у военного клинического госпиталя ЮВО
В Ростове-на-Дону водитель грузовика врезался в ограждение рядом с медицинским учреждением, сообщили очевидцы.
30 июня 2023, 13:20

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