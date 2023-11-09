Улица Ставского

Массовую драку устроили жители Ростова-на-Дону в ночь на 1 июля

В Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 1 июля, произошла драка, в которой участвовали несколько человек, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».