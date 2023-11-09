Улица Ставского

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Ноябрь 2023
«Водопады появились»: Ростов-на-Дону в очередной раз начало топить
9 ноября 2023, 06:50
Июль 2023
Массовую драку устроили жители Ростова-на-Дону в ночь на 1 июля
В Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 1 июля, произошла драка, в которой участвовали несколько человек, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
1 июля 2023, 06:23

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