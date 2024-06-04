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Улицы без воды

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Июнь 2024
Две улицы Ростова оставили без холодной воды из-за ремонта труб с горячей
4 июня 2024, 17:37
Июнь 2023
Несколько улиц в Ростове-на-Дону днем 7 июня останутся без воды
В Ростове-на-Дону на нескольких улицах в среду, 7 июня, отключат водоснабжение, сообщает Ростовводоканал.
6 июня 2023, 05:47

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