Мединский высказался о ситуации с мятежом Евгения Пригожина

Помощник президента РФ Владимир Мединский высказался по поводу ситуации с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». По его словам, никакие «благие» цели не являются оправданием.