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Мединский высказался о ситуации с мятежом Евгения Пригожина

24 июня 2023, 15:42
Фото: сайт Владимира Мединского
Помощник президента РФ Владимир Мединский высказался по поводу ситуации с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». По его словам, никакие «благие» цели не являются оправданием.
Все это уже было… Вывода три: 1. Никакие декларируемые «благие» цели — не оправдание, мятеж — 100% зло. 2. В России мятеж всегда будет разгромлен. 3. Мятеж лишь ухудшает жизнь страны и людей, — заявил Мединский.

Он также отметил, что ни одно из восстаний прошлого, не было успешным. В качестве примера он упомянул Стрелецкий бунт, восстание декабристов, Августовский путч и другие.

Ранее политолог Александр Сухарь поделился своими опасениями, касательно ситуации в Ростове. По его словам, любые военнизированные операции опасны для населения.

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#Происшествие#Происшествия#Что происходит в Ростове в субботу 24 июня#ЧВК "Вагнер"#Мятеж#Владимир Мединский#Ирина Кирилова
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