Мединский высказался о ситуации с мятежом Евгения Пригожина

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Все это уже было… Вывода три: 1. Никакие декларируемые «благие» цели — не оправдание, мятеж — 100% зло. 2. В России мятеж всегда будет разгромлен. 3. Мятеж лишь ухудшает жизнь страны и людей, — заявил Мединский.
Он также отметил, что ни одно из восстаний прошлого, не было успешным. В качестве примера он упомянул Стрелецкий бунт, восстание декабристов, Августовский путч и другие.
Ранее политолог Александр Сухарь поделился своими опасениями, касательно ситуации в Ростове. По его словам, любые военнизированные операции опасны для населения.