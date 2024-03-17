Волонтеры СВО в Ростовской области

Волонтёр СВО подробно рассказал, как на посту ДПС у них вымогали взятки в день мятежа

Волонтеры из Омска, которые возят гуманитарные грузы бойцам СВО, столкнулись со взяточничеством в Ростовской области, сообщает NGS55.ру.