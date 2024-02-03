Стали известны обстоятельства, при которых в Шахтах пропала шестилетняя девочка

Шестилетнюю Алису из Шахт до исчезновения видели с незнакомым мужчиной в солнечных очках, он покупал малышке сладости, пишет телеграм-канал Don_Mash.