Возгорание автобуса

Два автобуса сгорели на строящемся автовокзале в Ростове-на-Дону

В Ростове 23 мая на улице Шолохова, 270/1 загорелись два автобуса. Транспортные средства находились на открытой территории, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.