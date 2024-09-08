Ящик с пожертвованиями

Следком заинтересовался кражей денег для бойцов СВО в Ростовской области

Следователи проводят доследственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства кражи ящика с пожертвованиями для бойцов СВО, сообщает СУ СКР по Ростовской области.