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2024
Под Ростовом сократят санитарно-защитную зону сибиреязвенного скотомогильника
3 декабря, 11:27
Ростовские врачи ищут сокровища в желудках, а дончане — сообщения об атаках БПЛА
28 марта, 15:40
2023
Что известно о сибирской язве и грозит ли она Ростовской области
В России за последнее появились пациенты с подозрением на сибирскую язву. Что это за болезнь, какие у нее симптомы и чем она опасна, в материале RostovGazeta.
24 марта 2023, 09:58

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