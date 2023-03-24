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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Что известно о сибирской язве и грозит ли она Ростовской области

24 марта 2023, 09:58
Фото: IAEA Imagebank/cc by 2.0/flickr.com
Что известно о сибирской язве и в каких регионах России заразились люди
В России за последнее появились пациенты с подозрением на сибирскую язву. Что это за болезнь, какие у нее симптомы и чем она опасна, в материале RostovGazeta.

Где выявили случаи сибирской язвы в России

В марте в Московской области появились сразу два случая с подозрением на сибирскую язву. До этого появилась заразились трое в Чувашии. 

Управление СКР в этом регионе утверждает, что причиной стал житель деревни Старое Акташево, забивший на мясо зараженного бычка. Он нарушил правила, не делая профилактические прививки и не предоставив животных для профилактического осмотра ветеринару. 

В результате заразились сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один житель деревни. По факту случившегося возбудили уголовное дело. 

Что такое сибирская язва

Сибирская язва является заболеванием, вызванным бактерией Bacillus anthracis. Это инфекционная болезнь преимущественно поражает животных, таких как овцы, коровы и лошади, но может также заразиться и человек. Бактерии способны создавать споры, которые при попадании в почву сохраняют свою жизнеспособность на протяжении многих лет, что создает условия для долгосрочного сохранения источников инфекции.

Что такое сибирская язва?
Фото: Intermedichbo at sr.wikipedia/CC-BY-3.0
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Сибирская язва может передаваться человеку разными путями: через непосредственный контакт с инфицированными животными или их продуктами, вдыхание спор из воздуха. В зависимости от пути инфицирования существуют различные формы сибирской язвы: кожная, легочная и пищевая.

История появления сибирской язвы

Сибирская язва считается одним из древнейших заболеваний, поражающих человека и животных. Вспышки болезни у животных и людей были зарегистрированы еще в древних цивилизациях, таких как Египет, Греция и Рим. Однако систематическое изучение этого заболевания началось лишь в XIX веке.

Название появилось из-за высокой распространенности инфекции в Сибири и на Дальнем Востоке России. В этих регионах заболевание часто поражало скот, что приводило к значительным экономическим потерям для местных жителей.

Сибирская язва по-прежнему остается актуальной проблемой в некоторых странах мира, где сельское хозяйство является основным источником средств к существованию и где отсутствует систематическое проведение вакцинации.

Таким образом, история появления сибирской язвы охватывает несколько тысячелетий и связана с развитием микробиологии, созданием вакцин и борьбой с биологическим оружием. 

История появления сибирской язвы
Фото: Tim1965/cc0/wikimedia.org

Симптомы сибирской язвы

Симптомы сибирской язвы могут варьироваться в зависимости от формы заболевания. В целом, инкубационный период составляет от нескольких часов до нескольких дней. Ниже приведены симптомы, характерные для каждой формы сибирской язвы.

Кожная форма:

  • Покраснение кожи и появление маленького бугорка на месте входа бактерий;
  • Бугорок развивается в язву с черным некротическим центром;
  • Отек и увеличение окружающих лимфатических узлов;
  • Общая слабость, головная боль, лихорадка, озноб.

Легочная форма:

  • Внезапная лихорадка, озноб и мышечные боли;
  • Кашель с кровавой мокротой;
  • Острое воспаление верхних дыхательных путей;
  • Тяжелая одышка, грудная боль и быстро развивающаяся респираторная недостаточность.

Пищевая форма:

  • Тошнота, рвота, потеря аппетита;
  • Боль в животе и диарея, возможно с кровью;
  • Острый воспалительный процесс в желудочно-кишечном тракте;
  • Обезвоживание, слабость, головная боль и повышенная температура;
  • В тяжелых случаях развитие септического состояния и менингита.

Профилактика сибирской язвы

Для предотвращения распространения сибирской язвы и снижения риска заболевания особенно важны комплексные меры профилактики, которые включают в себя следующие аспекты:

Вакцинация: Вакцинация животных, особенно крупного рогатого скота, овец и лошадей, является одним из ключевых методов профилактики сибирской язвы. Вакцины обеспечивают иммунитет на длительный срок и помогают предотвратить вспышки среди популяции животных. 

Профилактика сибирской язвы
Фото: James Rickwood/cc by/flickr.com

Санитарно-гигиенические меры: Соблюдение правил санитарии и гигиены на животноводческих фермах, мясокомбинатах и рынках помогает свести к минимуму возможность передачи инфекции между животными и от животных к человеку. Это включает регулярную уборку и дезинфекцию помещений, а также обработку и утилизацию инфицированных туш и продуктов.

Контроль над источниками инфекции: Систематический контроль над источниками инфекции, такими как зараженные животные и их продукты, а также почва, способствует предотвращению распространения сибирской язвы. Это включает меры по обнаружению и изоляции инфицированных животных, а также мониторинг состояния окружающей среды.

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Персональные меры защиты: Это включает использование специальной защитной одежды, перчаток, масок и очков при работе с животными, а также тщательное мытье рук и обработка инструментов после контакта с потенциально опасными материалами.

Раннее обнаружение и реагирование: В случае возникновения подозрений на сибирскую язву среди животных или людей, важно оперативно обратиться к специалистам для проведения диагностики и, при подтверждении заболевания, немедленного начала лечения. 

Лечение сибирской язвы

Лечение сибирской язвы зависит от формы заболевания и стадии его развития. Чем раньше начать помогать пациенту, тем выше шансы на успешное выздоровление. Основными методами лечения сибирской язвы у человека являются:

Лечение сибирской язвы
Фото: 1MI

Антибиотикотерапия: Антибиотики являются основным методом лечения сибирской язвы, его нужно начать как можно раньше после подтверждения диагноза. 

Симптоматическое лечение: Оно необходимо для устранения проявлений заболевания и поддержание функций организма. Это может включать применение противовоспалительных препаратов, антигистаминных средств, а также обезболивающих и жаропонижающих препаратов.

Детоксикация: При сибирской язве происходит активное выделение токсинов бактериями, что может вызвать интоксикацию организма. Для устранения токсинов и поддержания гидробаланса может применяться специальная терапия.

Хирургическое лечение: В случае развития обширных кожных поражений или образования абсцессов, может потребоваться и хирургическое вмешательство.

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