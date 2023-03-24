Сибирская язва является заболеванием, вызванным бактерией Bacillus anthracis. Это инфекционная болезнь преимущественно поражает животных, таких как овцы, коровы и лошади, но может также заразиться и человек. Бактерии способны создавать споры, которые при попадании в почву сохраняют свою жизнеспособность на протяжении многих лет, что создает условия для долгосрочного сохранения источников инфекции.