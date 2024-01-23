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Западный в Ростове

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Январь
Грунтовые воды затопили подвалы на Западном в Ростове
23 января, 11:20
Июль 2023
Град размером с орех обрушился на Ростовскую область днем 11 июля
На Шахты Ростовской области обрушился град во вторник, 11 июля, сообщили местные жители в соцсетях.
11 июля 2023, 10:09

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