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Ростовская область уступила Кубани в рейтинге здорового образа жизни
Ростовская область заняла 23 место в рейтинге российских регионов, жители которых придерживаются здорового образа жизни. Исследование провело РИА «Рейтинг».
25 ноября, 14:34
В Минздраве оценили, как магнитный шторм сказался на жителях Ростовской области
В Ростовской области во время выходных и праздников не было резкого роста числа обращений за неотложной и скорой помощью, рассказали в Минздраве региона.
13 мая, 09:59
2023
Стало известно, какой вид спорта больше всего любят ростовчане
Самыми популярными видами спорта в регионе стали футбол, волейбол и плавание, сообщил Ростовстат.
9 апреля 2023, 10:22

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