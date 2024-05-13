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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

В Минздраве рассказали, как буря сказалась на жителях Ростовской области

В Минздраве оценили, как магнитный шторм сказался на жителях Ростовской области

13 мая 2024, 09:59
Фото: NASA/cc0
В Минздраве рассказали, как буря сказалась на жителях Ростовской области
В Ростовской области во время выходных и праздников не было резкого роста числа обращений за неотложной и скорой помощью, рассказали в Минздраве региона.

Напомним, что сильнейшая магнитная буря охватила планету за последние 20 лет, это началось еще вечером 10 мая. Согласно прогнозам, сильная буря ожидается и в понедельник, после чего ситуация нормализуется.

Однако, по данным местного Минздрава, резкого увеличения количества обращений за медпомощью в регионе не произошло.

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«В период магнитных бурь можно облегчить свое состояние с помощью мероприятий по ЗОЖ. Нужно спать не менее семи часов, не сидеть долго перед сном у телевизора или в гаджетах», — прокомментировали в министерстве.

Отмечается, что следует придерживаться сбалансированного питания, не злоупотреблять в такие дни сладким и алкоголем.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Врачи#Минздрав#ЗОЖ#Магнитная буря
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