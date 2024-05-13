В Минздраве оценили, как магнитный шторм сказался на жителях Ростовской области

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Напомним, что сильнейшая магнитная буря охватила планету за последние 20 лет, это началось еще вечером 10 мая. Согласно прогнозам, сильная буря ожидается и в понедельник, после чего ситуация нормализуется.
Однако, по данным местного Минздрава, резкого увеличения количества обращений за медпомощью в регионе не произошло.
«В период магнитных бурь можно облегчить свое состояние с помощью мероприятий по ЗОЖ. Нужно спать не менее семи часов, не сидеть долго перед сном у телевизора или в гаджетах», — прокомментировали в министерстве.
Отмечается, что следует придерживаться сбалансированного питания, не злоупотреблять в такие дни сладким и алкоголем.