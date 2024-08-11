Звуки Хлопка

Стала известна причина звуков мощных хлопков в Ростове-на-Дону в ночь на 8 июля

Причиной громких звуков в Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 8 июля, может быть возгорание автомобиля, сообщили горожане в соцсетях.