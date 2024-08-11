Власти в Ростовской области назвали причину звука мощного взрыва в небе

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Напомним, накануне вечером жители некоторых городов Ростовской области в соцсетях пожаловались на звуки, похожие на взрывы. Сотни людей стали писать в соцсетях пытаясь узнать причину громких хлопков.
Позже глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко написал в своем телеграм-канале, что повода для беспокойства нет. При этом он не смог назвать причину звуков, которые взволновали жителей города.
Более осведомленные местные жители впрочем стали писать, что это звуки перехода самолета на сверхзвук. Эту же версию подтвердили в администрации города Гуково.
«Просим соблюдать спокойствие. Причиной громкого звука послужил переход самолёта на сверхзвук», — говорится в сообщении.