rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Названа причина громкого хлопка напугавшего жителей Ростовской области 10 августа

Власти в Ростовской области назвали причину звука мощного взрыва в небе

11 августа 2024, 08:38
Фото: 1MI
Названа причина громкого хлопка напугавшего жителей Ростовской области 10 августа
Звуки громких хлопков, напугавших жителей Ростовской области вечером 10 августа, прокомментировали в местных администрациях.

Напомним, накануне вечером жители некоторых городов Ростовской области в соцсетях пожаловались на звуки, похожие на взрывы. Сотни людей стали писать в соцсетях пытаясь узнать причину громких хлопков.

Позже глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко написал в своем телеграм-канале, что повода для беспокойства нет. При этом он не смог назвать причину звуков, которые взволновали жителей города.

«Так страшно! Я проснулась!»: звук взрыва переполошил жителей Шахт ночью
Узнать подробнее

Более осведомленные местные жители впрочем стали писать, что это звуки перехода самолета на сверхзвук. Эту же версию подтвердили в администрации города Гуково.

«Просим соблюдать спокойствие. Причиной громкого звука послужил переход самолёта на сверхзвук», — говорится в сообщении.

Читайте также:
Похожий на взрыв мощный ночной грохот разбудил РостовЖители Ростовской области услышали звук взрыва и узнали об уровне радиацииВ Ростовской области ночью прогремел взрыв и началось возгорание
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#Хлопок#Звуки хлопков в Ростовской области#Хлопок в Ростове#Громкий звук в Ростове#Звуки взрывов#Звуки взрыва в Ростове#Звук взрыва#Мощный взрыв#Звуки Хлопка#Громкий звук#Звуки#Звук#Происшествия#Необычные звуки#Прогремевший взрыв#Мощный звук взрыва
Подпишитесь
В Ростовской области рассказали о ситуации с радиацией
Вчера, 08:45
Стала известна точная дата магнитной бури в Ростовской области
Вчера, 13:33
Умер легендарный основатель школы дзюдо и самбо в Ростове Ашот Бзезян
Вчера, 13:53
В Ростовской области по ночам начнет холодать до +14 градусов
Вчера, 10:30
Женщина выпала из окна дома в Батайске
Вчера, 09:37
Маслозавод пытаются продать в Ростовской области за 290 млн рублей
Вчера, 12:27