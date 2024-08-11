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Мощный звук взрыва

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Август
Власти в Ростовской области назвали причину звука мощного взрыва в небе
Звуки громких хлопков, напугавших жителей Ростовской области вечером 10 августа, прокомментировали в местных администрациях.
11 августа, 08:38
Июнь
«Так страшно! Я проснулась!»: звук взрыва переполошил жителей Шахт ночью
25 июня, 21:48
Май
«Пять раз бахнуло, аж стекла дрожали»: жители Ростова сообщили о ночном грохоте 8 мая
Жители разных районов Ростова-на-Дону сообщили о грохоте, который раздался в небе над городом около полуночи 8 мая.
7 мая, 21:17
«У нас зазвенели окна»: похожий на взрыв грохот в небе встревожил жителей Ростова
Днем 1 мая жителей центра Ростова-на-Дону и Западного жилого массива испугали мощные раскаты грохота, напоминающие взрыв, сообщают очевидцы в социальных сетях.
1 мая, 09:48
Февраль
Испугавший 19 февраля жителей Ростова звук взрыва попал на видео
19 февраля, 08:37
Власти опровергли работу ПВО после мощного звука взрыва в Ростовской области
В Ростовской области в пятницу, 16 февраля, не срабатывала система ПВО, сообщили в правительстве региона.
16 февраля, 10:41

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