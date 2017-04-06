Скорая в Ростове приехала через 10 минут после взрыва - свидетели

"Утром, в 7 часов был сильный взрыв. Сын мой выскочил, а я встал, но не выходил. Он видел, что мужчина через дорогу держался за живот – как будто что ему оторвало что-то. Сын вернулся, и я ему сказал: звони быстрее в скорую. Минут через 10 скорая приехала, и мужчину забрали. Со слов сына", - говорит свидетель ЧП.