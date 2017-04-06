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Скорая в Ростове приехала через 10 минут после взрыва - свидетели

6 апреля 2017, 15:04
Свидетели взрыва возле гимназии №5 в Ростове-на-дону, в результате которого оторвало кисть дворнику, рассказали RostovGazeta о подробностях происшествия.

Утром в четверг в Ростове в руках у 47-летнего дворника взорвался фонарик, начиненный взрывчаткой. У мужчины оторвало кисть руки, также он получил травму живота.

"Утром, в 7 часов был сильный взрыв. Сын мой выскочил, а я встал, но не выходил. Он видел, что мужчина через дорогу держался за живот – как будто что ему оторвало что-то. Сын вернулся, и я ему сказал: звони быстрее в скорую. Минут через 10 скорая приехала, и мужчину забрали. Со слов сына", - говорит свидетель ЧП.

По словам очевидцев, спецслужбы также быстро прибыли на место происшествия. Окровавленный мужчина держался за живот и кричал: "Помогите! Помогите!".

"В 7.40 сын пошел в школу, он учится в этой школе как раз в 7-м классе, и уже произошло все: сказали, не будет занятий. Есть несколько версий взрыва: соцсетях пишут, что включили фонарик. По версии сына, дворник пошел убирать на территории школы, и там взорвался пакет", - делится женщина.

Также в гимназии из-за взрыва отменили родительское собрание.

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