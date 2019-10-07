Множество нарушений выявили в школьных столовых в Ростовской области

Всего в регионе работают более одной тысячи столовых, в том числе 840 функционируют на продовольственном сырье. Еще 179 продают готовые продукты.
За год охват учащихся горячим питанием составил 94%. Работники управления провели 44 проверки, которые коснулись столовых и поставщиков еды.
«Всего за нарушения составили 50 протоколов. Сумма штрафов за недочеты составила 211 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Ранее появилась информация, что в Шахтах Ростовской области сразу несколько детских садов остались без игрового оборудования.