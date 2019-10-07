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Множество нарушений выявили в школьных столовых в Ростовской области

7 октября 2019, 15:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области во время проверки школьных столовых обнаружили ряд нарушений, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего в регионе работают более одной тысячи столовых, в том числе 840 функционируют на продовольственном сырье. Еще 179 продают готовые продукты.

За год охват учащихся горячим питанием составил 94%. Работники управления провели 44 проверки, которые коснулись столовых и поставщиков еды.

«Всего за нарушения составили 50 протоколов. Сумма штрафов за недочеты составила 211 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что в Шахтах Ростовской области сразу несколько детских садов остались без игрового оборудования.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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