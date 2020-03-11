Памятник погибшему на высоте 776 в Чечне десантнику откроют в четверг в Ростове

Ростовчанин Дмитрий Петров в числе 90 рядовых и офицеров вступили в неравную схватку против группировки боевиков, насчитывающей более двух тысяч наемников, 84 десантника погибли на этой высоте. Бой неподалеку от селения Улус-Керт продолжительностью 19 часов вошел в историю как подвиг десантников 6-й роты у высоты 776.