Памятник погибшему на высоте 776 в Чечне десантнику откроют в четверг в Ростове

Posted 11 марта 2020, 16:39
Published 11 марта 2020, 16:39
Modified 17 сентября 2022, 16:51
Updated 17 сентября 2022, 16:51
Ростовчанин Дмитрий Петров в числе 90 рядовых и офицеров вступили в неравную схватку против группировки боевиков, насчитывающей более двух тысяч наемников, 84 десантника погибли на этой высоте. Бой неподалеку от селения Улус-Керт продолжительностью 19 часов вошел в историю как подвиг десантников 6-й роты у высоты 776.
Ростовчанин Петров в числе 22 десантников получи звание Героя России посмертно, кроме того, 68 бойцов и офицеров роты наградили орденами Мужества, 63 из них – посмертно.
Гвардии старшего лейтенанта Петрова похоронили на Аллее Героев в Ростове-на-Дону, на могиле десантника установили мраморный памятник. Кроме того, имя Героя решили присвоить одной из улиц в Суворовском.
Открытие бюста Герою России пройдет в полдень 12 марта на улице Киргизская, дом 41, в торжественной церемонии примут участие родители Дмитрия Петрова, представители администрации Ростовской области, командования Южного военного округа, ветераны военного округа, юнармейцы, а также военнослужащие роты почетного караула и военного оркестра ЮВО.