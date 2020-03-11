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Posted 11 марта 2020, 16:39

Published 11 марта 2020, 16:39

Modified 17 сентября 2022, 16:51

Updated 17 сентября 2022, 16:51

Памятник погибшему на высоте 776 в Чечне десантнику откроют в четверг в Ростове

11 марта 2020, 16:39
В Ростове-на-Дону 12 марта откроют памятник погибшему весной 2000 года в бою у высоты 776 в Аргунском ущелье Чечни Дмитрию Петрову, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Ростовчанин Дмитрий Петров в числе 90 рядовых и офицеров вступили в неравную схватку против группировки боевиков, насчитывающей более двух тысяч наемников, 84 десантника погибли на этой высоте. Бой неподалеку от селения Улус-Керт продолжительностью 19 часов вошел в историю как подвиг десантников 6-й роты у высоты 776.

Ростовчанин Петров в числе 22 десантников получи звание Героя России посмертно, кроме того, 68 бойцов и офицеров роты наградили орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Гвардии старшего лейтенанта Петрова похоронили на Аллее Героев в Ростове-на-Дону, на могиле десантника установили мраморный памятник. Кроме того, имя Героя решили присвоить одной из улиц в Суворовском.

Открытие бюста Герою России пройдет в полдень 12 марта на улице Киргизская, дом 41, в торжественной церемонии примут участие родители Дмитрия Петрова, представители администрации Ростовской области, командования Южного военного округа, ветераны военного округа, юнармейцы, а также военнослужащие роты почетного караула и военного оркестра ЮВО.

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