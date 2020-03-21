rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Парня в противогазе и перчатках заметили на улице в Ростове

21 марта 2020, 14:43
Фото: vk.com/etorostovnadonu
На Александровке в Ростове-на-Дону днем в субботу заметили молодого парня в армейском противогазе, сообщили очевидцы в соцсети.

«Ростов-на-Дону, Александровка, 21.03.2020. Теперь он в безопасности», — говорится в комментарии к фотографии, на которой изображен парень в противогазе и желтых перчатках.

Пользователи восприняли появление парня в противогазе по-разному. «Где вы их в Ростове берете? Я в Ростове живу, ни разу что-то не видела», — написала одна из горожанок. «Еще немного и фильмы ужасов или про конец света можно будет снимать без декораций», — заметил другой подписчик. «Надо свой комбез химзащиты достать и надеть», — написал еще один ростовчанин.

Ранее ростовчане высмеяли мужчину, который появился на улице в костюме чумного доктора.

Материалы по теме
В Ростове в обсерватор из-за подозрения на коронавирус поместили 15 человекФейками о коронавирусе пугают ростовчан в ИнтернетеФутболист Тарасов из-за коронавируса начал помогать пенсионерам
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58