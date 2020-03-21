Парня в противогазе и перчатках заметили на улице в Ростове

Пользователи восприняли появление парня в противогазе по-разному. «Где вы их в Ростове берете? Я в Ростове живу, ни разу что-то не видела», — написала одна из горожанок. «Еще немного и фильмы ужасов или про конец света можно будет снимать без декораций», — заметил другой подписчик. «Надо свой комбез химзащиты достать и надеть», — написал еще один ростовчанин.