Кинотеатр «Юбилейный» в Ростове могут отремонтировать за счет бюджета

Причиной подачи иска стало неисполнение договорных обязательств одним из учредителей АО — компанией «Солнечный круг». Власти города намерены вернуть в собственность кинотеатр и участок под ним, а также ликвидировать АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный».
Иск принял к рассмотрению Арбитражный суд Ростовской области, заседание назначили на 9 июня.
Как пишет «Коммерсант», власти не исключают продолжения реконструкции кинотеатра за счет городского бюджета.
Решение о реконструкции кинотеатра приняли в 2012 году, подрядчик должен был построить на участке новый пятиэтажный киноконцертный комплекс. Завершить работы должны были еще в 2016 году, но проект затянулся из-за недостатка средств и судебных разбирательств между ДИЗО и подрядчиком.