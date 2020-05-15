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Кинотеатр «Юбилейный» в Ростове могут отремонтировать за счет бюджета

15 мая 2020, 07:59
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Администрация Ростова-на-Дону подала иск к АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный», которое седьмой год занимается реконструкцией одноименного кинотеатра, сообщается в картотеке Арбитражного суда.

Причиной подачи иска стало неисполнение договорных обязательств одним из учредителей АО — компанией «Солнечный круг». Власти города намерены вернуть в собственность кинотеатр и участок под ним, а также ликвидировать АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный».

Иск принял к рассмотрению Арбитражный суд Ростовской области, заседание назначили на 9 июня.

Как пишет «Коммерсант», власти не исключают продолжения реконструкции кинотеатра за счет городского бюджета.

Решение о реконструкции кинотеатра приняли в 2012 году, подрядчик должен был построить на участке новый пятиэтажный киноконцертный комплекс. Завершить работы должны были еще в 2016 году, но проект затянулся из-за недостатка средств и судебных разбирательств между ДИЗО и подрядчиком.

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