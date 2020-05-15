Кинотеатр «Юбилейный» в Ростове могут отремонтировать за счет бюджета

Решение о реконструкции кинотеатра приняли в 2012 году, подрядчик должен был построить на участке новый пятиэтажный киноконцертный комплекс. Завершить работы должны были еще в 2016 году, но проект затянулся из-за недостатка средств и судебных разбирательств между ДИЗО и подрядчиком.