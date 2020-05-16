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Бруцеллез у 18 коров обнаружили в Орловском районе Ростовской области

16 мая 2020, 11:49
Фото: uprvetro.donland.ru
На территории двух животноводческих точек Орловского района выявили бруцеллез у 18 голов крупного рогатого скота, сообщили в управлении ветеринарии по Ростовской области.

«Хозяйства принадлежат одному владельцу и расположены в хуторе Терновом и в 2,5 километрах от него», — сказано в сообщении.

Когда осенью ветеринары проводили профилактическую обработку скота, в стаде фермера было 20 голов, в настоящее время поголовье хозяйства увеличилось до 108 животных. Выяснилось, что часть животных осенью фермер скрыл, часть закупил в других районах без документов.

В ближайшее время на территории животноводческих точек введут карантин, информацию об инциденте уже направили в Россельхознадзор для принятия мер. Кроме того, в районе провели тематический сход граждан о профилактике бруцеллеза.

Ранее власти Ростовской области рассказали, какие инфекции, кроме коронавируса, грозят региону.

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