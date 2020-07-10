Двухлетний ребенок утонул в бассейне во дворе частного дома в Ростовской области

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, безопасность несовершеннолетних зависит не только от того, как оборудованы пляжи в городах и районах области, от количества спасателей на них и проведения профилактических мер по безопасности на воде. «Жизнь и здоровье детей напрямую зависит от внимания взрослых. И какие бы мы строгие меры ни принимали для обеспечения безопасности, если взрослые оставляют возле воды малышей, это может привести к трагедии», — подчеркнул он.