Двухлетний ребенок утонул в бассейне во дворе частного дома в Ростовской области

С наступлением лета в донских водоемах утонули семь детей. Один из несчастных случаев произошел в среду, 8 июля в Донецке. Там в реке Северский Донец утонула 16-летняя девушка, которая приехала на отдых со своей мамой и подругой.
Днем раньше на общественном городском пляже Волгодонска погиб 11-летний мальчик. Он отдыхал на пляже вместе с мамой. Она отлучилась ненадолго, запретив ребенку приближаться к воде. Однако сын ее не послушал и пошел купаться. В воде ему стало плохо, спасти мальчика не удалось.
По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, безопасность несовершеннолетних зависит не только от того, как оборудованы пляжи в городах и районах области, от количества спасателей на них и проведения профилактических мер по безопасности на воде. «Жизнь и здоровье детей напрямую зависит от внимания взрослых. И какие бы мы строгие меры ни принимали для обеспечения безопасности, если взрослые оставляют возле воды малышей, это может привести к трагедии», — подчеркнул он.
Ранее глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская рассказала, что с начала июня в регионе от внешних причин погибли уже 26 детей и подростков.