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Двухлетний ребенок утонул в бассейне во дворе частного дома в Ростовской области

10 июля 2020, 15:45
Фото: pixabay.com
В Ростовской области во дворе частного дома в бассейне утонул оставшийся без присмотра родителей ребенок 2018 года рождения, сообщили в региональном правительстве.

С наступлением лета в донских водоемах утонули семь детей. Один из несчастных случаев произошел в среду, 8 июля в Донецке. Там в реке Северский Донец утонула 16-летняя девушка, которая приехала на отдых со своей мамой и подругой.

Днем раньше на общественном городском пляже Волгодонска погиб 11-летний мальчик. Он отдыхал на пляже вместе с мамой. Она отлучилась ненадолго, запретив ребенку приближаться к воде. Однако сын ее не послушал и пошел купаться. В воде ему стало плохо, спасти мальчика не удалось.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, безопасность несовершеннолетних зависит не только от того, как оборудованы пляжи в городах и районах области, от количества спасателей на них и проведения профилактических мер по безопасности на воде. «Жизнь и здоровье детей напрямую зависит от внимания взрослых. И какие бы мы строгие меры ни принимали для обеспечения безопасности, если взрослые оставляют возле воды малышей, это может привести к трагедии», — подчеркнул он.

Ранее глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская рассказала, что с начала июня в регионе от внешних причин погибли уже 26 детей и подростков.

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#Новости#Происшествия
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