Причину подтопления Извилистой выяснили в Ростове

Оспорить экспертизу проектной документации на строительство многоквартирных домов, в которых предусмотрена открытая система водоотведения, в 2019 году попыталась прокуратура. В случае удовлетворения иска появится прецедент, который позволит в дальнейшем предотвратить массовое строительство многоэтажек без действующих систем отвода поверхностных вод.