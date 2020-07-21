Причину подтопления Извилистой выяснили в Ростове

«Причина произошедшего — низкая пропускная способность коллектора, а также открытая система отвода поверхностных вод, что изначально было предусмотрено проектной документацией застройщика и является системной проблемой», — сказано в сообщении.
Для решения проблемы на улице планируют увеличить диаметр коллектора и создать закрытую систему ливневой канализации с устройством пожарного резервуара. Как вариант рассматривают возможность строительства локальных очистных сооружений для сброса воды в балку.
Оспорить экспертизу проектной документации на строительство многоквартирных домов, в которых предусмотрена открытая система водоотведения, в 2019 году попыталась прокуратура. В случае удовлетворения иска появится прецедент, который позволит в дальнейшем предотвратить массовое строительство многоэтажек без действующих систем отвода поверхностных вод.