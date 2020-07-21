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Причину подтопления Извилистой выяснили в Ростове

21 июля 2020, 09:20
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону определили причину подтопления улицы Извилистой во время обильных дождей, сообщили в городской администрации.

«Причина произошедшего — низкая пропускная способность коллектора, а также открытая система отвода поверхностных вод, что изначально было предусмотрено проектной документацией застройщика и является системной проблемой», — сказано в сообщении.

Для решения проблемы на улице планируют увеличить диаметр коллектора и создать закрытую систему ливневой канализации с устройством пожарного резервуара. Как вариант рассматривают возможность строительства локальных очистных сооружений для сброса воды в балку.

Оспорить экспертизу проектной документации на строительство многоквартирных домов, в которых предусмотрена открытая система водоотведения, в 2019 году попыталась прокуратура. В случае удовлетворения иска появится прецедент, который позволит в дальнейшем предотвратить массовое строительство многоэтажек без действующих систем отвода поверхностных вод.

Напомним, во время ливня 17 июля Извилистая в Ростове превратилась в бурный поток.

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