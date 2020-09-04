Названы условия, при которых вернут режим самоизоляции в Ростовской области

Однако речь идет не обо всей территории области, а об отдельных районах. Ковалев назвал причины, при которых могут снова ввести ограничения.
«Если на определенной территории в конкретное время будет развиваться эпидемиологическая ситуация, то это даст нам основания рассмотреть вопрос для возвращения к режиму самоизоляции», — заявил Ковалев.
Он добавил, что сейчас поводы для этого отсутствуют. Однако власти готовы к новым ограничениям при росте определенных критериев. Здесь говорится о коэффициенте распространения инфекции, уровне заболеваемости внебольничными пневмониями и заполненности коечного фонда.