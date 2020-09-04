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Названы условия, при которых вернут режим самоизоляции в Ростовской области

4 сентября 2020, 05:24
Фото: pixabay
В Ростовской области остается вероятность того, что снова начнет действовать режим самоизоляции, заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Однако речь идет не обо всей территории области, а об отдельных районах. Ковалев назвал причины, при которых могут снова ввести ограничения.

«Если на определенной территории в конкретное время будет развиваться эпидемиологическая ситуация, то это даст нам основания рассмотреть вопрос для возвращения к режиму самоизоляции», — заявил Ковалев.

Он добавил, что сейчас поводы для этого отсутствуют. Однако власти готовы к новым ограничениям при росте определенных критериев. Здесь говорится о коэффициенте распространения инфекции, уровне заболеваемости внебольничными пневмониями и заполненности коечного фонда.

Также стало известно, что масочный режим пока отменять не будут.

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