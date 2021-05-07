Парад под дождем и стратегия Украины: что еще обсуждают ростовчане в пятницу

Киев не просто постоянно твердит о предстоящей войне с Россией, он стягивает войска к границе, роет рвы рядом с Ростовской областью. «Все это делается с одной целью — «выбить» у Вашингтона очередной денежный транш, который в итоге будет разворован украинскими чиновниками. А Россия неоднократно заявляла о проведении учений на границе с соседним государством. «В случае агрессии украинской армии в отношении ДНР и ЛНР, Москва не будет стоять в стороне и применит все силы, чтобы спасти население республик Донбасса от этнических чисток и геноцида. Но российская сторона никогда первая ни на кого не нападала. Все это пропаганда западных спецслужб», — заявил политолог.