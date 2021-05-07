Парад под дождем и стратегия Украины: что еще обсуждают ростовчане в пятницу

Мокрый парад
В Ростове-на-Дону теплая погода вновь сменится резким похолоданием и дождем. Еще в субботу, 8 мая мая, в городе будет сухо и солнечно, а температура поднимется до +26 градусов. Но уже в воскресенье, в День Победы, в Ростове резко похолодает.
В ночь на 9 мая пойдет дождь, который усилится к полудню и прекратится только к вечеру. Утром температура воздуха составит +13 градусов, а к середине дня опустится до +10. Ветер будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду.
Для поддержания штанов
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил о 8,6 тысячи торговых мест, подготовленных для предпринимателей с закрывшихся аксайских рынков.
При этом 4,6 тысячи мест предложили продавцам на территории девяти ростовских рынков. Кроме того 2,1 тысячи предпринимателей могут занять места в трех торговых комплексах, а еще более 1,8 тысячи — могут продавать свой товар на ярмарках.
Городские власти заявили, что достигли договоренности с руководителями управляющих компаний рынков, собственниками земельных участков о льготных условиях для предпринимателей. При этом они сами могут выбрать для себя торговые места в предложенных для размещения объектах.
Ради денег США
Политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов объяснил, зачем Украина роет противотанковые рвы на границе с Ростовской областью. По его словам, американские эксперты и генеральный секретарь НАТО очерняют РФ в информационном поле, чтобы продемонстрировать американцам и украинцам, зачем на военные расходы направляется столько денег. При этом власти Украины таким образам стремятся отвлечь внимание простых людей от реальных проблем в стране — экономических, политических и социальных.
Киев не просто постоянно твердит о предстоящей войне с Россией, он стягивает войска к границе, роет рвы рядом с Ростовской областью. «Все это делается с одной целью — «выбить» у Вашингтона очередной денежный транш, который в итоге будет разворован украинскими чиновниками. А Россия неоднократно заявляла о проведении учений на границе с соседним государством. «В случае агрессии украинской армии в отношении ДНР и ЛНР, Москва не будет стоять в стороне и применит все силы, чтобы спасти население республик Донбасса от этнических чисток и геноцида. Но российская сторона никогда первая ни на кого не нападала. Все это пропаганда западных спецслужб», — заявил политолог.