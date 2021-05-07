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Политолог объяснил, зачем Украина накаляет обстановку у границы с Ростовской областью

7 мая 2021, 10:15
Фото: pixabay.com
Официальный Киев демонизирует образ России и накаляет обстановку на границе с Ростовской области преследуя финансовые цели, сообщил RostovGazeta политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

Политолог считает, что американские эксперты и даже генеральный секретарь НАТО постоянно демонизируют Россию, и заявляют, что Москва, якобы, готовится в ближайшее время напасть на Украину и захватить часть её территории. «Они прогнозируют, как именно будущая война будет происходит. Делают они это, чтобы показать простым американцам и украинцам, зачем огромные суммы уходят из бюджета на военные расходы, а также чтобы отвлечь население от экономических и других внутренних проблем. То есть создают образ врага», — пояснил эксперт.

Миронов добавил, что Киев постоянно говорит о будущей войне, при этом стягивает войска к границе, роет рвы рядом с Ростовской областью, и все это делается с одной целью — «выбить» у Вашингтона очередной денежный транш, который в итоге будет разворован украинскими чиновниками. «На самом деле нищая экономика Украины не выдержит новых боевых действий. И это будет конец государственности — от страны отделятся еще несколько областей. Россия много раз заявляла, что недавно направила войска к границам Украины и Ростовской области для проведения учений. Конечно, они показали, что в случае агрессии украинской армии в отношении ДНР и ЛНР, Москва не будет стоять в стороне и применит все силы, чтобы спасти население республик Донбасса от этнических чисток и геноцида. Ведь тогда сотни тысяч беженцев хлынут в Донской регион. К тому же большинство их жителей получили паспорта РФ, а, значит, защищать своих граждан у России есть все юридические и моральные основания. Но российская сторона никогда первая ни на кого не нападала. Все это пропаганда западных спецслужб», — озвучил свои предположения Григорий Миронов.

Напомним, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о десятках тысяч военных на границе Ростовской области и Украины.

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