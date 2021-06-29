Последствия прививки от COVID-19: чего боятся ростовчане

«Несколько лет назад я неоднократно обращалась в поликлинику с разными проблемами. Не поверите, у меня 10 лет был заложен нос с периодическими обострениями, головной болью и повышением температуры. Все эти годы я пыталась попасть к ЛОРу, но дальше терапевта не уходила. То не было ЛОРа, то талонов на прием, — жалуется жительница Ростова Ирина. — А неврологи — это вообще отдельная каста. Любую боль, не выясняя причин, выдавали за „возрастные изменения“, а мне тогда было 36 лет. Я давно уже перестала обращаться в государственные медучреждения, понимая, что помощи от медицины по ОМС не дождаться. И при таком подходе бесплатное навязывание прививки выглядит очень странно, тем более, при отсутствии полноценного обследования. Учитывая, что мне даже насморк по ОМС не вылечили, я не хочу рисковать».