Последствия прививки от COVID-19: чего боятся ростовчане

В Ростовской области статистика до недавнего времени свидетельствовала о «замороженном плато», однако за последнюю неделю число новых случаев начало стремительно расти. Эксперты не исключают, что очередной всплеск коронавируса может начаться в любой момент из-за замедленных темпов вакцинации.
Каковы же последствия прививки, чего опасаются ростовчане и чего стоит действительно бояться, разбирался корреспондент RostovGazeta.
О чем говорят ростовчане?
Столкнувшиеся с бедой в семье убедились воочию, как протекает COVID-19. В числе первых вакцинировались против инфекции те, кто потерял близких и родных. Многие приняли решение прививаться только сейчас, но зачастую не из страха заболеть, а из опасений, что отсутствие сертификата о прививке нарушит их планы на отдых. В итоге в пунктах вакцинации — столпотворение. Даже ночью в круглосуточных пунктах люди стоят в очереди на прививку, ожидая в среднем по пять часов.
«Я не могу отказаться от отпуска. Конечно же, надо прививаться, придется стоять», — делится в очереди дама средних лет, добавляя, что еще в апреле забронировала тур на море.
Однако до сих пор в регионе немало «прививочных диссидентов», которые сомневаются не только в необходимости вакцины, но и опасаются серьезных побочных эффектов, вплоть до летального исхода. Опрошенные на улице люди поделились с RostovGazeta своей точкой зрения.
«Медицина Ростова в упадке, врачи ничего не хотят лечить. Все борются с коронавирусом, другие болезни врачам неинтересны, — отмечает ростовчанка Наталья. — Не дай бог после прививки всплывет какая-то серьезная побочка, ее будут игнорировать и выкарабкивайся сам, как хочешь. Лечилась, знаю».
«Несколько лет назад я неоднократно обращалась в поликлинику с разными проблемами. Не поверите, у меня 10 лет был заложен нос с периодическими обострениями, головной болью и повышением температуры. Все эти годы я пыталась попасть к ЛОРу, но дальше терапевта не уходила. То не было ЛОРа, то талонов на прием, — жалуется жительница Ростова Ирина. — А неврологи — это вообще отдельная каста. Любую боль, не выясняя причин, выдавали за „возрастные изменения“, а мне тогда было 36 лет. Я давно уже перестала обращаться в государственные медучреждения, понимая, что помощи от медицины по ОМС не дождаться. И при таком подходе бесплатное навязывание прививки выглядит очень странно, тем более, при отсутствии полноценного обследования. Учитывая, что мне даже насморк по ОМС не вылечили, я не хочу рисковать».
«Вакцина новая, не завершены испытания. Нас используют, как подобных кроликов. А самое интересное, что тест на антитела — платно и по желанию, а прививки всем и бесплатно. Ну не странно ли это?» — делится мнением Михаил.
Часть опрошенных респондентов подчеркнули, что если без прививки перестанут продавать продукты, то они рассмотрят возможность о покупке сертификата. Тем более, что когда на них появился спрос, рынок отреагировал молниеносно.
Виртуальная прививка
Купить прививочный сертификат в Ростове оказалось совсем не сложно. Его активно продают в интернет-пространстве. Корреспондент RostovGazeta легко обнаружил сайт «официального медицинского центра Москвы», который работает по всем регионам страны. Согласно информации на сайте, всего за 30 минут и 2 тысячи рублей столичный медицинский центр оформит необходимый документ и в этот же день гарантирует его доставку покупателям из Ростова.
Однако подлинность такого сертификата вызывает сомнения. Ведь, как и в случае с настоящей прививкой, «лжевакцинация» должна занимать 21 день, а информация о ней — отображаться на сайте госуслуг, поскольку в обозримом будущем в регионе не исключено внедрение QR-кодов.
Подобные предложения сегодня есть в группах мессенджеров. Правда, и стоимость «услуги» выше, колеблется в пределах пяти тысяч рублей.
Продают сертификаты и непосредственно в Ростове. Так, по данным ГУ МВД, на продаже поддельных сертификатов о прививке не так давно попалось одно из медучреждений.
Тем не менее подделка документов карается законом. А если человек с фейковым сертификатом заразит кого-нибудь, то его ждет наказание и по другой уголовной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, в соответствии с которой могут посадить на два года.
Добровольное принуждение
Пока еще вакцинация в Ростовской области остается добровольной. Но жители Дона опасаются, что в борьбе за выполнение плана будут использованы всевозможные методы принуждения. В частности, спрос на вакцинацию в Ростове в конце июня повысили новые требования о не допуске непривитых граждан на курорты Черного моря.
В середине июня в группе «Подслушано в Ростове» появился пост Ксюши Львовой, о том, как ее брату отказали в предоставлении медицинской помощи из-за отсутствия сертификата о прививке.
«Брату на работе расшибло голову, и он обратился в больницу г. Аксай с целью зашить рану, но вместо того, чтобы оказать человеку помощь, ему поставили ультиматум: зашьем только в том случае, если сделаете прививку от ковида. Так они и покинули больницу с пробитой головой», — говорится в сообщении.
Однако в медучреждении Аксая корреспонденту RostovGazeta опровергли эту информацию.
«Этого априори быть не могло. Травматология никакого отношения к вакцинации не имеет. Медицинская помощь оказывается всем обратившимся, вне зависимости от наличия сертификата о прививке», — подчеркнули в больнице.
Информационный вакуум
Часть опрошенных ростовчан упорно верит слухам, что российская вакцина не эффективна против коронавируса. Они ссылаются на случаи заболеваний COVID-19 после прививки, на выявление новых штаммов, против которых, по их мнению, препарат не действует.
Врачи-инфекционисты объясняют, что антитела после прививки формируются не сразу. О защите можно говорить лишь спустя два месяца.
«Естественно, что в эти месяцы человек должен максимально соблюдать санитарно-гигиенические нормы, носить маску в общественных местах, дистанцироваться, а лучше и вовсе отказаться от участия в массовых мероприятиях. А мы наблюдаем совсем иную картину. Человек сделал прививку, а через несколько дней веселится в компании друзей, лобызаясь со всеми. Потом и рождаются слухи о том, что прививка не эффективна, дескать, смотрите, я привился и заболел», — поясняет врач из «красной зоны».
Ростовские инфекционисты поясняют, что вокруг болезни очень много непонятного и неподдающегося научной логике.
«Прошло уже больше года, а до сих пор в открытом доступе для специалистов нет выступлений известных инфекционистов, вирусологов, эпидемиологов, по этому вопросу. Нет никакой конкретики. Мы даже собственные выводы сделать не можем, потому что работаем в информационном вакууме», — делится мнением инфекционист с большим стажем.
Врач добавил, что COVID-19 обретает новые формы. В ковидные госпитали, с тяжелым течением болезни, все чаще попадают молодые люди, возрастом 30+.
«Выявляются новые штаммы, но как это происходит, никто не знает. Я вижу одно: количество больных в госпитале снова увеличивается, люди по-прежнему умирают. И единственное спасение от болезни — это вакцинация», — убежден доктор.
Врач подчеркивает, что даже при появлении новых штаммов, вакцина убережет от тяжелых последствий коронавируса и смерти. «Дело в том, что если в организме будут хоть какие-то антитела, человек легче перенесет болезнь, чем тот, у кого их вообще нет», — поясняет он.
Как бы там ни было, ростовские инфекционисты сходятся во мнении: от прививки самой никто не умирает.
«А побочные эффекты были всегда и от любых вакцин. Например, после прививки от гриппа, столбняка или коклюша», — уточняет врач.
Несмотря на то, что ранее доктор весьма неоднозначно высказывался о ситуации с коронавирусом, сегодня он сделал прививку.
«Прививаться нас не заставляли, но рекомендовали настоятельно. Хотя в этом уже и не было смысла. Все доктора и так поняли, что коронавирус к нам пришел всерьез и надолго. Спасения от этого заболевания, кроме вакцинации, нет», — сообщает доктор.
Страх от невежества
Пытаясь определить, какими последствиями может грозить вакцинация, корреспондент RostovGazeta опросил привитых медиков. Все они рассказали, что прививка переносится хорошо, без ярко выраженных побочных эффектов.
В числе пионеров вакцинации в Ростове выступил медицинский центр ОКДЦ.
«Никаких побочных эффектов, ни у меня, ни у сотрудников выявлено не было. Сегодня вакцинирован почти весь коллектив, за исключением тех, кто переболел. Поэтому вакцинацию я смело могу рекомендовать всем. Это условие нашего выживания», — сообщает врач высшей категории, главный врач ОКДЦ Дмитрий Бурцев.
Страх ростовчан вакцинироваться он считает банальным невежеством.
«Боятся надо не последствий прививки, а возможности заболеть. Вокруг вакцинации от COVID-19 ходит множество неподтвержденных слухов. Например, что она снижает репродуктивные функции. Я не знаю, кто распространяет подобную информацию, но это великая глупость. Опасения об отсроченных последствиях вакцины, через несколько лет, тоже не имеют под собой никаких аргументов. Если бы какие-то нежелательные реакции на прививку были — они давно бы уже случились, — убежден Дмитрий Бурцев. — Сегодня заболевание протекает тяжелее и серьезнее. Коллеги из Москвы рассказывают, что в больницы, в том числе и в палаты интенсивной терапии, все чаще попадают пациенты молодого возраста. Это факт. Поэтому себя и своих близких надо защитить».
Бурцев добавляет, что именно благодаря вакцинации, человечество в свое время победило такие страшные инфекционные заболевания, как натуральную оспу, полиомиелит.
«А самое любопытное, что даже владельцы домашних животных прививают своих питомцев от болезней, защищают их. Так почему же они не хотят защититься сами?» — недоумевает врач.
А по секрету?
Отлично перенес вакцинацию и заслуженный врач России, главный сердечно-сосудистый хирург РО и ЮФО, профессор кафедры хирургии № 4 РостГМУ Александр Дюжиков.
«Прививку я сделал месяца три назад. Прививался „Спутником-V“, вакцинацию перенес хорошо, никаких побочных явлений не заметил», — подчеркнул Александр Дюжиков.
Никаких побочных эффектов от вакцинации не увидел и профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней № 3 РостГМУ, заведующий хирургическим отделением СКЖД Александр Хитарьян.
«После того, как в ноябре я очень тяжело перенес COVID-19, привилась вся моя семья. И я тоже сейчас сделал прививку. Весь коллектив больницы прошел вакцинацию, все перенесли нормально», — подтверждает Александр Хитарьян.
Согласно постановлению главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, сделали прививки и сотрудники частных медицинских центров Ростова.
«Скажу по-секрету, раньше я была против вакцинации. Казалось, что вакцина сделана слишком быстро. Но огромное число врачей, которые вакцинировались в первых рядах, убедили в ее безопасности и эффективности. Протестующие в нашем коллективе, конечно же были, но это единичные случаи, и в итоге, мы их тоже уговорили своим примером. „Страшных“ побочных явлений от прививки не заметил никто. У некоторых два дня держалась повышенная температура с недомоганием, но на третий прошло», — рассказывает заслуженный врач РФ, директор ростовской поликлиники «Ваш доктор» Екатерина Петрова.
Такие разные вакцины
«Я не понимаю тех, кто боится делать прививку. Противопоказания от вакцинации очень небольшие. И вакцина „ГамКовидВак“, которая также носит название „Спутник-V“, и „ЭпиВакКорона“ уже доказали свою эффективность. Никаких серьезных осложнений от них не было зафиксировано», — сообщает главный врач горбольницы № 7 Александр Ширанов.
Недавно в донской столице появилась новая вакцина от COVID-19 «КовиВак», разработанная центром имени М. П. Чумакова. Появление этой вакцины долго ожидали некоторые противники вакцинации, поясняя свой выбор высоким доверием к деятельности Центра им. Чумакова. Ведь именно здесь, еще в советские времена осваивались технологии создания целого ряда вирусных вакцин. И впервые в мире, еще в 50-е годы прошлого столетия, в кратчайшие сроки была разработана полиомиелитная вакцина, которая в буквальном смысле спасла человечество.
«У нас в наличии уже было небольшое количество вакцины „КовиВак“, и, узнав об этом, многие люди отдали ей предпочтение. Однако по общему количеству прививок, безусловно, лидирует „Спутник V“. На него уже выработана большая статистика. Только в наших стационарных пунктах поликлиники и ТЦ „Сокол-2“ прошли вакцинацию более 12 тысяч человек. Ни у кого из них не возникло никаких серьезных побочных эффектов», — резюмирует Александр Ширанов.