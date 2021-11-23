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Рейдерский захват водоканала и надежда на каникулы без ограничений в новостях Ростова

23 ноября 2021, 18:13
Фото: skinnylawyer/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о возможности ослабления ограничений, в Ростове администрация направила иск в суд против бывшего руководителя Ростовводоканала, а ростовчан не впечатлил вид скульптуры у Дома Книги. Картина дня в RostovGazeta.

Новогодние ковикулы

Глава правительства Ростовской области Василий Голубев рассказал, какие условия требуется соблюдать жителям Донского края, чтобы стало возможным снять ковидные ограничения.

Губернатор региона сказал, что несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки по-прежнему необходимо соблюдать предписания Роспотребнадзора, а именно продолжать использовать лицевые маски и придерживаться правил социального дистанцирования. Вместе с этим важным показателем для смягчения ограничений станет число вакцинированных граждан.

Фото: donland.ru

Василий Голубев утверждает, что власти не планируют ужесточать действующие ограничения, однако их все же ждет определенная корректировка. Вместе с этим губернатор региона допускает возможность того, что к Новому Году ограничения могут смягчить, но для этого необходимо отслеживать текущую эпидемиологическую обстановку.

Крайние меры

Мэрия Ростова обратилась в суд, чтобы добиться прекращения полномочий Дмитрия Кубрака, занимавшего пост гендиректора «Ростовводоканала», об этом рассказал глав горадминистрации Алексей Логвиненко.

Алексей Логвиненко сообщил, что иск уже направлен в Арбитражный суд региона, кроме того администрация была вынуждена обратиться в полицию, чтобы провести проверку деятельности Кубрака на занимаемом им посту.

«Большинством голосов членов Совета директоров возглавил компанию Михаил Поркшеев. Документы уже переданы в налоговую для регистрации», — цитируют сити-менеджера Алексея Логвиненко «РБК Ростов».

Кроме того глава городской администрации рассказал, что именно мэрия настаивала на замене сотрудников в руководстве «Ростовводоканала».

Дмитрий Кубрак
Фото: vk.com/rostov_vodokanal

Спорный дизайн

Жители Ростова-на-Дону подвергли критике дизайн нового памятника, появившегося в сквере у Дома Книги, информацию об этом появилась на портале Facebook.

Фотографиями композиции поделился ростовский фотограф Роман Неведров, назвавший его «памятником полотенцесушителю».

Комментаторы согласились с его оценкой хромированной конструкции из труб, которая, согласно концепции, представляет собой разворот книги с двустишием Александра Пушкина, и сообщили, что тоже видят сходство.

«Точь-в-точь мой новый полотенцесушитель. Интересно, сколько нам всем это стоило? Мне показалось — мусор застрял в перилах. Решетка балкона, только на земле», — прокомментировали кадры с литой скульптурой ростовчане, посетовав, что властям города никак не дается качественное благоустройство скверов и парковых зон.

Фото: Роман Неведров / facebook.com

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