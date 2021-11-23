Рейдерский захват водоканала и надежда на каникулы без ограничений в новостях Ростова

Василий Голубев утверждает, что власти не планируют ужесточать действующие ограничения, однако их все же ждет определенная корректировка. Вместе с этим губернатор региона допускает возможность того, что к Новому Году ограничения могут смягчить, но для этого необходимо отслеживать текущую эпидемиологическую обстановку.