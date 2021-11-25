Директор дома для престарелых Ростова рассказала, как пенсионеры заражаются COVID-19

Изменения в постановление «Об обязательной иммунизации по эпидемиологическим показателям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан» внес главный санитарный врач по Ростовской области Евгений Ковалев. Согласно этому документу, теперь вакцинация обязательна для тех, кто старше 60 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.
«Основываясь на нашем опыте работы с пожилыми, я могу сказать, что вакцинироваться им нужно. Очень многие сейчас шквально поступают к нам на постковидную реабилитацию», – рассказывает Ольга Ярославцева.
По ее наблюдениям, пожилые люди заражаются от соцработников, почтальонов, родственников, многие из которых непривиты.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Василий Голубев не планирует вводить дополнительные ограничения по коронавирусу на новогодние праздники.