Директор дома для престарелых Ростова рассказала, как пенсионеры заражаются COVID-19

Изменения в постановление «Об обязательной иммунизации по эпидемиологическим показателям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан» внес главный санитарный врач по Ростовской области Евгений Ковалев. Согласно этому документу, теперь вакцинация обязательна для тех, кто старше 60 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.