Ростовчане заявили, что их рассмешило смягчение ограничений с 29 ноября 2021 года

Губернатор Василий Голубев подписал документ, согласно которому расширил перечень документов для доступа в организации и учреждения. Людям с противопоказаниями для вакцинации можно показать подтверждающий документ и отрицательный ПЦР-тест.
С понедельника людям с противопоказаниями не придется соблюдать самоизоляцию. С этого момента детям не нужно будет делать ПЦР-тесты для посещения саун, бань и спортивных мероприятий.
Вместе с этим разрешили работу елочных базаров. В комментариях в соцсетях пользователей рассмешила отмена тестов для детей на посещение саун. По их словам, в основном такие заведения посещают взрослые.
«То немного смягчают, то немного ужесточают. А ничего не меняется. Как болели все, так и болеют», — заявили жители региона.
«В чем проблема посадить на месяц всех дома? Закрыть границы и сохранить людям зарплаты? И забыть про этот вирус навсегда», — прозвучало в комментариях.