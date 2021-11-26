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Ростовчане заявили, что их рассмешило смягчение ограничений с 29 ноября 2021 года

26 ноября 2021, 10:09
Фото: pressfoto / freepik.com
коронавирус
В Ростовской области с 29 ноября смягчат ряд введенных из-за коронавируса ограничений, что некоторым местным жителям показалось смешным, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор Василий Голубев подписал документ, согласно которому расширил перечень документов для доступа в организации и учреждения. Людям с противопоказаниями для вакцинации можно показать подтверждающий документ и отрицательный ПЦР-тест.

С понедельника людям с противопоказаниями не придется соблюдать самоизоляцию. С этого момента детям не нужно будет делать ПЦР-тесты для посещения саун, бань и спортивных мероприятий.

Вместе с этим разрешили работу елочных базаров. В комментариях в соцсетях пользователей рассмешила отмена тестов для детей на посещение саун. По их словам, в основном такие заведения посещают взрослые.

«То немного смягчают, то немного ужесточают. А ничего не меняется. Как болели все, так и болеют», — заявили жители региона.

«В чем проблема посадить на месяц всех дома? Закрыть границы и сохранить людям зарплаты? И забыть про этот вирус навсегда», — прозвучало в комментариях.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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