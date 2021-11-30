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Повторно осудили двух налоговых инспекторов в Ростове-на-Дону

30 ноября 2021, 08:49
Фото: nalog.gov.ru
В Ростове-на-Дону повторно вынесли обвинительный приговор двум сотрудникам налоговой, которых в 2019 году осудили за мошенничество, пишет издание «Блокнот-Ростов».

Сообщается, что речь идет о начальнике отдела проверок ФНС по Октябрьскому району донской столицы и главном инспекторе отдела. Они были обвинены в приготовлении к получению крупной взятки за то, чтобы не начислять дополнительные налоги после проверки.

В итоге дело переквалифицировали под статью о крупном мошенничестве, а приговор фигурантам вынесли в 2019 году. Начальник отдела получил оказание на год и семь месяцев колонии, а второй фигурантке назначили условный срок в три года. При этом начальник отдела вышел на свободу сразу после суда, так как долгое время провел в СИЗО.

Однако позже прокуратура подала апелляцию на решение о замене статьи, но изменения были отвергнуты. После чего прокуратура подала и кассацию, в ходе которой приговор суда отменили, а дело передали на новое рассмотрение.

На этот раз фигурантам назначили полтора года колонии и два с половиной года условно соответственно. Данное решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что военных арестовали в Новочеркасске за пьянку во время караула.

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