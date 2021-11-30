Повторно осудили двух налоговых инспекторов в Ростове-на-Дону

Сообщается, что речь идет о начальнике отдела проверок ФНС по Октябрьскому району донской столицы и главном инспекторе отдела. Они были обвинены в приготовлении к получению крупной взятки за то, чтобы не начислять дополнительные налоги после проверки.
В итоге дело переквалифицировали под статью о крупном мошенничестве, а приговор фигурантам вынесли в 2019 году. Начальник отдела получил оказание на год и семь месяцев колонии, а второй фигурантке назначили условный срок в три года. При этом начальник отдела вышел на свободу сразу после суда, так как долгое время провел в СИЗО.
Однако позже прокуратура подала апелляцию на решение о замене статьи, но изменения были отвергнуты. После чего прокуратура подала и кассацию, в ходе которой приговор суда отменили, а дело передали на новое рассмотрение.
На этот раз фигурантам назначили полтора года колонии и два с половиной года условно соответственно. Данное решение суда еще не вступило в законную силу.