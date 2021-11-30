Повторно осудили двух налоговых инспекторов в Ростове-на-Дону

В итоге дело переквалифицировали под статью о крупном мошенничестве, а приговор фигурантам вынесли в 2019 году. Начальник отдела получил оказание на год и семь месяцев колонии, а второй фигурантке назначили условный срок в три года. При этом начальник отдела вышел на свободу сразу после суда, так как долгое время провел в СИЗО.