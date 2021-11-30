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Строить вышки связи в Ростовской области можно будет без получения разрешения

30 ноября 2021, 05:18
Фото: Pixabay.com
В Ростовской области представили новый перечень построек, для которых не нужно получать разрешение на строительство, постановление разместили на портале правительства региона.

Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц анонсировал изменения в документе постановления № 137, которые допускают возведение определенных объектов без необходимости получать разрешение на строительство.

Теперь в Ростовской области можно без разрешения проводить строительство и реконструкцию подъездов и съездов дорог, если это не относится к трассам федерального значения. Вместе с этим нет необходимости согласовывать строительство дорожных карманов и площадок для остановок машин, если они относятся к объекту капитального строительства.

Кроме того без разрешения можно построить и реконструировать водонапорную башню, линии связи и электропередачи, а также разместить антенные опоры высотой до 52 метров на земельных участках, находящихся в промышленном секторе, секторе космической деятельности и земельных участках, имеющих специальное назначение. Более того, теперь допустимо свободно размещать на зданиях вышки связи, если их стойка меньше 10 метров, а вес не превышает 400 килограмм.

Ранее в Ростове разрешили строительство четырех многоэтажек у моста на проспекте Стачки.

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