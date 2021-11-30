Строить вышки связи в Ростовской области можно будет без получения разрешения

Кроме того без разрешения можно построить и реконструировать водонапорную башню, линии связи и электропередачи, а также разместить антенные опоры высотой до 52 метров на земельных участках, находящихся в промышленном секторе, секторе космической деятельности и земельных участках, имеющих специальное назначение. Более того, теперь допустимо свободно размещать на зданиях вышки связи, если их стойка меньше 10 метров, а вес не превышает 400 килограмм.