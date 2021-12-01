rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Загруженность ковидных госпиталей в Ростовской области сократилась до 68% в ноябре

1 декабря 2021, 04:44
Фото: donland.ru
В Ростовской области за последнее время резко снизилось количество пациентов в ковидных госпиталях, сообщил глава Минздрава региона Юрий Кобзев.

Всего в регионе развернуто 5,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусом. Еще месяц назад почти все они были заняты, теперь загруженность сократилась до 68%.

«В данный момент заняты более 3,6 тысячи мест. Теперь мы принимаем решение снизить количество коек, чтобы перевести медучреждения в обычный режим работы», — уточнил министр.

Он добавил, что около 96% пациентов в ковидных госпиталях не делали прививки.

Ранее стало известно, что глава Таганрога Инна Титаренко заразилась COVID-19 и не может исполнять обязанности.

Материалы по теме
От коронавируса умерли еще 34 жителя Ростовской областиВ Ростовской области стало меньше «тяжелых» пациентов с коронавирусом к концу ноябряВ Ростовской области выявили 846 мутировавших штаммов COVID-19 в 2020 и 2021 годах
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00