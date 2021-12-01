Загруженность ковидных госпиталей в Ростовской области сократилась до 68% в ноябре

Всего в регионе развернуто 5,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусом. Еще месяц назад почти все они были заняты, теперь загруженность сократилась до 68%.
«В данный момент заняты более 3,6 тысячи мест. Теперь мы принимаем решение снизить количество коек, чтобы перевести медучреждения в обычный режим работы», — уточнил министр.
Он добавил, что около 96% пациентов в ковидных госпиталях не делали прививки.
Ранее стало известно, что глава Таганрога Инна Титаренко заразилась COVID-19 и не может исполнять обязанности.