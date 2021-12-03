Ростовский завод «Роствертол» потратит 147 млн рублей на командировки в 2022 году

Первый контракт, стоимость которого составляет почти 49,5 миллиона рублей, включает в себя организацию деловых поездок сотрудников за рубеж. В пакет услуг включено бронирование гостиниц и размещение работников, организация трансферов, аренда автомобилей, доставка документов и ваучеров в офис заказчика. Кроме того условия каждой отдельной поездки необходимо согласовывать с заказчиком, а отклик на заявку надо давать в течение часа с момента получения электронного письма. При этом обслуживание должно быть круглосуточным, включая выходные и праздничные дни.