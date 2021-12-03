Ростовский завод «Роствертол» потратит 147 млн рублей на командировки в 2022 году

ПАО «Роствертол» выступил заказчиком аукционов для поиска подрядчиков, которые смогут организовать деловые поездки персонала. Общая начальная стоимость трех контрактов составляет более 147, 9 миллиона рублей.
Первый контракт, стоимость которого составляет почти 49,5 миллиона рублей, включает в себя организацию деловых поездок сотрудников за рубеж. В пакет услуг включено бронирование гостиниц и размещение работников, организация трансферов, аренда автомобилей, доставка документов и ваучеров в офис заказчика. Кроме того условия каждой отдельной поездки необходимо согласовывать с заказчиком, а отклик на заявку надо давать в течение часа с момента получения электронного письма. При этом обслуживание должно быть круглосуточным, включая выходные и праздничные дни.
Второй контракт на сумму свыше 49,2 миллиона рублей объявили для поиска исполнителя, который будет оказывать услуги по подбору и бронированию билетов, как на самолеты, так и на поезда внутреннего и международного сообщения. При этом для каждого бронирования необходимо применять минимальный тариф с оптимальным беспересадочным маршрутом, а данные о вариантах бронирования предоставлять заказчику в течение часа с момента получения заявки.
Третий контракт, стоимость которого также составляет более 49,2 миллиона рублей, включает в себя пакет услуг первого контракта с той лишь разницей, что все поездки будут организованы в пределах Российской Федерации.
Прием заявок от потенциальных исполнителей будут осуществлять до 20 декабря, а победителей аукциона объявят 11 января 2022 года.