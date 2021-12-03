rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовский завод «Роствертол» потратит 147 млн рублей на командировки в 2022 году

3 декабря 2021, 05:35
Фото: Pixabay.com
В Ростове вертолетный завод имени Б. Н. Слюсаря объявил аукционы для поиска организаторов деловых поездок сотрудников по России, странам СНГ и за рубеж, данные об этом появились на портале госзакупок.

ПАО «Роствертол» выступил заказчиком аукционов для поиска подрядчиков, которые смогут организовать деловые поездки персонала. Общая начальная стоимость трех контрактов составляет более 147, 9 миллиона рублей.

Первый контракт, стоимость которого составляет почти 49,5 миллиона рублей, включает в себя организацию деловых поездок сотрудников за рубеж. В пакет услуг включено бронирование гостиниц и размещение работников, организация трансферов, аренда автомобилей, доставка документов и ваучеров в офис заказчика. Кроме того условия каждой отдельной поездки необходимо согласовывать с заказчиком, а отклик на заявку надо давать в течение часа с момента получения электронного письма. При этом обслуживание должно быть круглосуточным, включая выходные и праздничные дни.

Второй контракт на сумму свыше 49,2 миллиона рублей объявили для поиска исполнителя, который будет оказывать услуги по подбору и бронированию билетов, как на самолеты, так и на поезда внутреннего и международного сообщения. При этом для каждого бронирования необходимо применять минимальный тариф с оптимальным беспересадочным маршрутом, а данные о вариантах бронирования предоставлять заказчику в течение часа с момента получения заявки.

Третий контракт, стоимость которого также составляет более 49,2 миллиона рублей, включает в себя пакет услуг первого контракта с той лишь разницей, что все поездки будут организованы в пределах Российской Федерации.

Прием заявок от потенциальных исполнителей будут осуществлять до 20 декабря, а победителей аукциона объявят 11 января 2022 года.

Ранее в Дубае представили обновленную версию вертолета «Ночной охотник».

Материалы по теме
Губернатор попросил Путина помочь «Роствертолу» во время пандемииПодвал «Роствертола» переоборудуют в бомбоубежище на 1 тысячу человекСтали известны подробности создания бомбоубежища для «Роствертола»
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00