rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Губернатор попросил Путина помочь «Роствертолу» во время пандемии

10 апреля 2020, 12:05
Фото: Евгений Баранов / «Роствертол»
Глава Ростовской области Василий Голубев обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с компанией «Роствертол» во время пандемии коронавируса, говорится на сайте главы государства.

Участником обсуждения также стал гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Он рассказал, что «Роствертол» способен завершить все работы по контрактам, хотя сейчас задействованы только 30% персонала.

По словам Богинского, в скором времени численность рабочих достигнет 50%, а к середине апреля — 78%. Он пообещал соблюдение всех санитарных правил.

Президент заявил, что ему хотелось бы послушать точку зрения губернатора. Последний рассказал, что сейчас приостановлена работа смежных компаний-поставщиков. Таких у «Роствертола» числятся 122, но работают сейчас только 25.

Василий Голубев попросил рассмотреть возможность авансирования работ примерно на 80%. «Я говорю о „Роствертоле“ — по наиболее значимым госконтрактам, что позволит профинансировать предприятия смежников», — уточнил глава области.

Также губернатор попросил сохранить режим ограничений для людей старше 65 лет. Всего на предприятиях региона трудятся 31,6 тысячи человек, из них в возрасте более 65 лет — 2,6 тысячи граждан.

Материалы по теме
Молчат все: куда делись 270 пассажиров, летевшие с ростовчанкой с коронавирусомЧто нарушает Ростовский бизнес в попытке выжить в период коронавирусаСпасать будет некого: почему в Ростовской области выбрали режим самоизоляции
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00