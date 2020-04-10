Губернатор попросил Путина помочь «Роствертолу» во время пандемии

Участником обсуждения также стал гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Он рассказал, что «Роствертол» способен завершить все работы по контрактам, хотя сейчас задействованы только 30% персонала.
По словам Богинского, в скором времени численность рабочих достигнет 50%, а к середине апреля — 78%. Он пообещал соблюдение всех санитарных правил.
Президент заявил, что ему хотелось бы послушать точку зрения губернатора. Последний рассказал, что сейчас приостановлена работа смежных компаний-поставщиков. Таких у «Роствертола» числятся 122, но работают сейчас только 25.
Василий Голубев попросил рассмотреть возможность авансирования работ примерно на 80%. «Я говорю о „Роствертоле“ — по наиболее значимым госконтрактам, что позволит профинансировать предприятия смежников», — уточнил глава области.
Также губернатор попросил сохранить режим ограничений для людей старше 65 лет. Всего на предприятиях региона трудятся 31,6 тысячи человек, из них в возрасте более 65 лет — 2,6 тысячи граждан.