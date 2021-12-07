Памятники архитектуры в центре Ростова собираются переделать под офисы и магазины

Мэрия Ростова объявила аукцион, в котором заявлены три нежилых объекта, подготовленных для аренды — среди них «Дом М.Г. Бабиевой» 1898 года постройки, здание на переулке Соборном, 87/71, возведенное в 1932 году, а также здание в Нахичевани, расположенное у станции трамвая № 3.
Власти города уточнили, что здания в центре сдаются под офисы. При этом помещения на Соборном имеет площадь почти 84 квадратных метра, а в Доме Бабиевой на Газетном в аренду готовы сдать только 23,3 квадратных метра.
На открытый аукцион, который состоится 21 декабря, выставляется право на заключение договоров аренды объектов нежилого фонда, составляющих имущество казны города Ростова-на-Дону. Самым крупным объектом, предназначенным для коммерческого использования, стало здание в Нахичевани площадью 242,8 квадратных метра, расположенное в шаговой доступности от местного управления ЖКХ, двух городских достопримечательностей, трамвайного депо и армянской церкви.
Прием заявок для участия объявили 25 ноября, а сам аукцион состоится 21 декабря.
Ранее общественники потребовали у ростовской власти ввести мораторий на снос и застройку исторических кварталов города.