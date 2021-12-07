Памятники архитектуры в центре Ростова собираются переделать под офисы и магазины

Мэрия Ростова объявила аукцион, в котором заявлены три нежилых объекта, подготовленных для аренды — среди них «Дом М.Г. Бабиевой» 1898 года постройки, здание на переулке Соборном, 87/71, возведенное в 1932 году, а также здание в Нахичевани, расположенное у станции трамвая № 3.