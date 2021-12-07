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Памятники архитектуры в центре Ростова собираются переделать под офисы и магазины

7 декабря 2021, 12:47
Фото: yandex.ru/maps
В Ростове два старинных здания в центре города и одно в Нахичевани собираются сдать в аренду под офисы или коммерцию, информацию об этом сообщили в администрации города.

Мэрия Ростова объявила аукцион, в котором заявлены три нежилых объекта, подготовленных для аренды — среди них «Дом М.Г. Бабиевой» 1898 года постройки, здание на переулке Соборном, 87/71, возведенное в 1932 году, а также здание в Нахичевани, расположенное у станции трамвая № 3.

Власти города уточнили, что здания в центре сдаются под офисы. При этом помещения на Соборном имеет площадь почти 84 квадратных метра, а в Доме Бабиевой на Газетном в аренду готовы сдать только 23,3 квадратных метра.

На открытый аукцион, который состоится 21 декабря, выставляется право на заключение договоров аренды объектов нежилого фонда, составляющих имущество казны города Ростова-на-Дону. Самым крупным объектом, предназначенным для коммерческого использования, стало здание в Нахичевани площадью 242,8 квадратных метра, расположенное в шаговой доступности от местного управления ЖКХ, двух городских достопримечательностей, трамвайного депо и армянской церкви.

Прием заявок для участия объявили 25 ноября, а сам аукцион состоится 21 декабря.

Ранее общественники потребовали у ростовской власти ввести мораторий на снос и застройку исторических кварталов города.

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